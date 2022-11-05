«Вашингтон» — «Аризона». Александр Овечкин совершит ещё один подвиг

Недавно Ови покорил новый рекорд — по голам за один клуб, а теперь должен добыть победу для своего клуба.

6 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех «Койотс» идёт за 4.50. На ничью предлагают поставить за 5.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс» 6 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 17.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Аризона» (06.11.2022)

Последний месяц осени набирает обороты, а на 6 ноября в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество матчей. Из них стоит уделить внимание встрече «Вашингтон» — «Аризона», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» после 12 официальных встреч расположился на 12-й строчке в Восточной конференции с 12 очками. Конечно, имея в копилке лишь пять побед, далеко не уехать. Плюс за последние три встречи команда не выигрывала ни разу. Она уступила на выезде «Каролине» (2:3 Б), дома «Вегасу» (2:3 ОТ). Накануне же клуб играл в Детройте с «Ред Уингз» и потерпел третье поражение (1:3).

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Единственную шайбу забросил Александр Овечкин, тем самым повторив рекорд Горди Хоу по голам за один клуб (у обоих по 786 шайб). Жаль, но это не помогло команде одержать победу. В этот день было празднование 25-летия со дня завоевания Кубка Стэнли «Ред Уингз», где в то время играли Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов, Владимир Константинов и Игорь Ларионов.



«Аризона» после 10 игр расположилась на 14-й строчке Западной конференции с семью очками. Положение дел ещё хуже, ведь клуб выиграл лишь в трёх встречах. Накануне он крупно уступил «Далласу» (2:7). Хотя до этого выиграл в матче с «Флоридой» (3:1). Однако редкие победы не перекроют проблемы команды.

За 10 игр она пропустила 43 шайбы, больше только у «Коламбуса», который замыкает сводную таблицу НХЛ с шестью очками. В нападении тоже не всё гладко, команда забросила лишь 28 шайб — это второй худший результат в лиге на данный момент.

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«Кэпс» теперь играют дома с поддержкой трибун, да и вообще команда славилась удачными выступлениями на своём льду. Хотя сейчас тоже есть проблемы. В истории личных встреч всё выглядит интересно. За 20 игр статистика разделилась поровну. Дома «Вашингтон» за последние пять матчей выиграл в трёх.

Так что особого перевеса не видно, но статистика игр у хозяев сейчас лучше по забитым и пропущенным 33:35. Однако на домашнем льду болельщики будут ждать только победу от своей команды.



Подопечные Питера Лавиолетта стали часто проигрывать, но сейчас перед ними встанет слабый соперник. Можно легко брать два очка, даже несмотря на все проблемы. Поэтому сыграем на победу «Вашингтона» и добавим к ней тотал больше 6.5 шайбы, ведь оба клуба предпочитают играть результативно.

«Вашингтон» — «Аризона»: прогноз и ставка на матч НХЛ 6 ноября 2022 года

Соперники начали сезон не лучшим образом, однако хозяева смотрятся лучше. «Кэпс» обладают более мощным составом, где полно звёздных хоккеистов, включая Овечкина. Александр постепенно набирает оптимальную форму и скоро начнёт забрасывать больше. «Вашингтон» играет на своём льду, где ему будет гораздо проще благодаря сумасшедшей поддержке.



Ставка: победа «Вашингтона» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Даллас» с коэффициентом 3.26.

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Прогноз на матч КХЛ СКА — «Металлург» с коэффициентом 2.99.

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