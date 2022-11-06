Голы Кросби и Гюнцеля не спасли «Питтсбург» от седьмого поражения подряд

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен» и проиграл со счётом 2:3.



Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде – на 26-й минуте отличился Сидни Кросби с передачи Джейка Гюнцеля. Позже эта связка сыграла в обратном порядке: Кросби отдавал, а Гюнцель реализовал момент. Однако между этими эпизодами Винс Данн и Янни Гурд оформили две шайбы «Сиэтла». В итоге гости вырвали победу за 3 минуты 39 секунд до финальной сирены – решающий гол на счету Брэндона Танева.



Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым подряд в Национальной хоккейной лиге сезона-2022/2023. 10 ноября в 3:30 мск команду ждёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».