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Голы Кросби и Гюнцеля не спасли «Питтсбург» от седьмого поражения подряд

Голы Кросби и Гюнцеля не спасли «Питтсбург» от седьмого поражения подряд
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен» и проиграл со счётом 2:3.

Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде – на 26-й минуте отличился Сидни Кросби с передачи Джейка Гюнцеля. Позже эта связка сыграла в обратном порядке: Кросби отдавал, а Гюнцель реализовал момент. Однако между этими эпизодами Винс Данн и Янни Гурд оформили две шайбы «Сиэтла». В итоге гости вырвали победу за 3 минуты 39 секунд до финальной сирены – решающий гол на счету Брэндона Танева.

Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым подряд в Национальной хоккейной лиге сезона-2022/2023. 10 ноября в 3:30 мск команду ждёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 25:24 (5x5)   1:1 Данн (Гурд) – 27:48 (5x5)   1:2 Гурд (Танев, Гики) – 47:48 (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби, Летанг) – 49:51 (5x5)   2:3 Танев (Гурд, Гики) – 56:21 (5x5)
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