Голы Кросби и Гюнцеля не спасли «Питтсбург» от седьмого поражения подряд

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен» и проиграл со счётом 2:3.
Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде – на 26-й минуте отличился Сидни Кросби с передачи Джейка Гюнцеля. Позже эта связка сыграла в обратном порядке: Кросби отдавал, а Гюнцель реализовал момент. Однако между этими эпизодами Винс Данн и Янни Гурд оформили две шайбы «Сиэтла». В итоге гости вырвали победу за 3 минуты 39 секунд до финальной сирены – решающий гол на счету Брэндона Танева.
Для «Питтсбурга» это поражение стало седьмым подряд в Национальной хоккейной лиге сезона-2022/2023. 10 ноября в 3:30 мск команду ждёт матч с «Вашингтон Кэпиталз».
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