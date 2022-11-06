Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 14 голов

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.



После домашней встречи с «Аризоной Койотс» (2:3) на счету Овечкина стало 787 заброшенных шайб в 1287 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 14 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).



Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою седьмую шайбу. Четыре из этих голов забиты в большинстве. Также россиянин записал на свой счёт четыре результативные передачи. В прошедшем матче с «Детройтом» Александр также смог отличиться. В той игре ему ассистировал соотечественник Евгений Кузнецов.