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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 14 голов

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 14 голов
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

После домашней встречи с «Аризоной Койотс» (2:3) на счету Овечкина стало 787 заброшенных шайб в 1287 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 14 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою седьмую шайбу. Четыре из этих голов забиты в большинстве. Также россиянин записал на свой счёт четыре результативные передачи. В прошедшем матче с «Детройтом» Александр также смог отличиться. В той игре ему ассистировал соотечественник Евгений Кузнецов.

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