«Он — волшебник». Одноклубник Кучерова — об игре с россиянином в одном звене

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал игру товарища по команде, россиянина Никиты Кучерова после победы в матче с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
«Он — волшеник», — заявил Хагель после окончания встречи.
Напомним, за «Тампу» в этой встречи забивали Ник Пол, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель, Ник Пербикс и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился тремя результативными передачами. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «+3».
За «Баффало» забивали Земгус Гиргенсонс, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер. На счету Кучерова шесть голов и 14 результативных передач в 12 матчах нынешнего розыгрыша НХЛ.
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