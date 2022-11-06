Комиссар НХЛ прокомментировал дружбу форварда «Вашингтона» Овечкина с президентом Путиным

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал дружбу нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Александр Овечкин и все россияне в НХЛ играют за свои команды НХЛ, а не за Россию. Все они находятся в сложной ситуации, потому что у многих из них есть семьи в России.

Не знаю точно, каковы отношения Александра Овечкина с президентом Путиным. Но всё же он играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», а не за Россию», — цитирует Беттмэна финское издание Ilta-Sanomat.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Аризоной» Александр Овечкин забил рекордный 787-й гол за «Вашингтон» и вышел на первое место в истории НХЛ по шайбам, заброшенным за один клуб, обойдя легендарного Горди Хоу.