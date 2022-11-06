Кучеров сократил отставание от Макдэвида и вошёл в топ-3 бомбардиров сезона НХЛ

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Таким образом, россиянин продлил серию с набранными очками до 10 матчей и серию с заброшенными шайбами до шести матчей.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 20 очков — шесть голов и 14 результативных передач за 12 проведённых матчей. Россиянин вышел на третье место в списке бомбардиров НХЛ. Впереди Кучерова расположились суперзвёзды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 23 очками и Коннор Макдэвид с 25 очками.