Кучеров продлил серию с набранными очками до 10 матчей, с забитыми голами до шести встреч
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Таким образом, россиянин продлил серию с набранными очками до 10 матчей и серию с заброшенными шайбами до шести матчей. Отметим, что две из шести шайб Кучерова оказались победными в матчах, причём забиты они были в самых концовках встреч.
На счету Кучерова в нынешнем сезоне 20 очков — шесть голов и 14 результативных передач за 12 проведённых матчей. В следующем матче «Тампа» на своей площадке встретится с «Эдмонтон Ойлерз» 9 ноября.
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