«Овечкин до сих пор наслаждается хоккеем». Каменский — об очередном рекорде россиянина

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин до сих пор наслаждается игрой в хоккей, что позволяет ему бить многочисленные рекорды.
«Согласен с мнением, что он до сих пор наслаждается хоккеем. Если он забивает, получает удовольствие от игры, то это здорово. Я только рад за него, так держать», — цитирует Каменского ТАСС.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко. Этот гол позволил россиянину обойти Горди Хоу и выйти на чистое первое место в истории НХЛ по голам за один клуб. Эта шайба стала для Овечкина 787-й в составе «Вашингтона»
- 6 ноября 2022
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