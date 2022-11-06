Тамбиев — о победе над московским «Динамо»: отмечу характер команды, самопожертвование

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев похвалил действия своих подопечных в матче с московским «Динамо» (2:1). Специалист отметил поддержку местных болельщиков, которые собрали аншлаг на трибунах.
«Тяжёлый матч для нас. Соперник очень мощный. Как мы ожидали, так оно и игралось. Ребята молодцы, что выдержали натиск соперника в первые 10 минут. Эти шайбы, которые мы забросили в большинстве, они немножко охладили пыл «Динамо», игра выровнялась. Потом уже, считаю, хоккей был плюс-минус равным, с небольшим преимуществом соперника.
У них было больше времени на отдых. Я не жалуюсь, говорю по факту, было мало времени для восстановления. Могу отметить характер команды, самопожертвование, хорошую рабочую атмосферу в команде. Правильная философия у ребят сейчас. Из-за этого мы сегодня выиграли. Могу отметить и шикарную атмосферу на трибунах, всех было слышно. Полный дворец, это приятно. Сегодня поулыбаемся, дальше – следующий матч. Ребят с победой.
Конечно, всегда хотим играть более-менее дисциплинированно, но не всегда получается. Здесь эмоции, каждая игра складывается по-разному. Сегодня был вот такой сценарий. Ребята, конечно, молодцы. Ещё раз скажу – философия правильной становится. Философия командной игры – это то, что надо. Остальное всё приходящее», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.
«Адмирал» одержал вторую победу подряд. В следующем матче владивостокский клуб примет на своём льду лидера чемпионата питерский СКА 8 ноября.
- 6 ноября 2022
-
16:27
-
16:25
-
16:22
-
16:12
-
16:02
-
15:51
-
15:40
-
15:33
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
12:45
-
12:31
-
12:18
-
12:03
-
11:53
-
11:38
-
11:10
-
10:43
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:40
-
08:36
-
08:09
-
07:45
-
06:55