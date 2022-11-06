Тамбиев — о победе над московским «Динамо»: отмечу характер команды, самопожертвование

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев похвалил действия своих подопечных в матче с московским «Динамо» (2:1). Специалист отметил поддержку местных болельщиков, которые собрали аншлаг на трибунах.

«Тяжёлый матч для нас. Соперник очень мощный. Как мы ожидали, так оно и игралось. Ребята молодцы, что выдержали натиск соперника в первые 10 минут. Эти шайбы, которые мы забросили в большинстве, они немножко охладили пыл «Динамо», игра выровнялась. Потом уже, считаю, хоккей был плюс-минус равным, с небольшим преимуществом соперника.

У них было больше времени на отдых. Я не жалуюсь, говорю по факту, было мало времени для восстановления. Могу отметить характер команды, самопожертвование, хорошую рабочую атмосферу в команде. Правильная философия у ребят сейчас. Из-за этого мы сегодня выиграли. Могу отметить и шикарную атмосферу на трибунах, всех было слышно. Полный дворец, это приятно. Сегодня поулыбаемся, дальше – следующий матч. Ребят с победой.

Конечно, всегда хотим играть более-менее дисциплинированно, но не всегда получается. Здесь эмоции, каждая игра складывается по-разному. Сегодня был вот такой сценарий. Ребята, конечно, молодцы. Ещё раз скажу – философия правильной становится. Философия командной игры – это то, что надо. Остальное всё приходящее», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд. В следующем матче владивостокский клуб примет на своём льду лидера чемпионата питерский СКА 8 ноября.