Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Адмиралу» во Владивостоке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).
На 10-й минуте счёт в большинстве открыл хоккеист хозяев Данил Файзуллин. На 17-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». Одну шайбу на 58-й минуте отквитал нападающий москвичей Максим Джиошвили. Однако на большее «Динамо» не хватило.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Файзуллин (Шулак, Елисеев) – 09:22 (5x4) 2:0 Чебыкин (Саюстов, Горшков) – 16:49 (5x5) 2:1 Джиошвили (Уил, Лилья) – 57:12 (5x4)
Московский клуб прервал победную серию из двух матчей. В следующем матче «Динамо» встретится в гостях с хабаровским «Амуром» 8 ноября. «Адмирал» одержал вторую победу подряд. В следующем матче владивостокский клуб примет на своём льду лидера чемпионата питерский СКА 8 ноября.
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