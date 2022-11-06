Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Адмиралу» во Владивостоке

Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Адмиралу» во Владивостоке
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

На 10-й минуте счёт в большинстве открыл хоккеист хозяев Данил Файзуллин. На 17-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». Одну шайбу на 58-й минуте отквитал нападающий москвичей Максим Джиошвили. Однако на большее «Динамо» не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Файзуллин (Шулак, Елисеев) – 09:22 (5x4)   2:0 Чебыкин (Саюстов, Горшков) – 16:49 (5x5)   2:1 Джиошвили (Уил, Лилья) – 57:12 (5x4)

Московский клуб прервал победную серию из двух матчей. В следующем матче «Динамо» встретится в гостях с хабаровским «Амуром» 8 ноября. «Адмирал» одержал вторую победу подряд. В следующем матче владивостокский клуб примет на своём льду лидера чемпионата питерский СКА 8 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022