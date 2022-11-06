Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Адмиралу» во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

На 10-й минуте счёт в большинстве открыл хоккеист хозяев Данил Файзуллин. На 17-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». Одну шайбу на 58-й минуте отквитал нападающий москвичей Максим Джиошвили. Однако на большее «Динамо» не хватило.

Московский клуб прервал победную серию из двух матчей. В следующем матче «Динамо» встретится в гостях с хабаровским «Амуром» 8 ноября. «Адмирал» одержал вторую победу подряд. В следующем матче владивостокский клуб примет на своём льду лидера чемпионата питерский СКА 8 ноября.