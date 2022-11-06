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Стал известен срок восстановления нападающего «Трактора» Бурдасова от травмы

Стал известен срок восстановления нападающего «Трактора» Бурдасова от травмы
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин назвал срок восстановления форварда Антона Бурдасова и рассказал о состоянии игрока обороны челябинцев Романа Манухова.

«Срок восстановления Антона Бурдасова от травмы ориентировочно составит две недели, так говорят врачи. У Романа Манухова обошлось без сотрясения, пока оценку по срокам возвращения врачи не дают», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Бурдасов в текущем сезоне провёл за «Трактор» 27 матчей. В этих встречах 31-летний нападающий набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «+4».

28-летний Манухов в 20 играх за челябинский клуб отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности защитника составил «-4».

Следующий матч «Трактор» проведёт 7 ноября дома с «Сибирью».

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