Гендиректор «Трактора» прокомментировал помещение нападающего Потапова в список отказов

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал помещение нападающего челябинского клуба Алексея Потапова в список отказов.



«Алексей Потапов будет переведён в «Челмет», пусть набирает игровую форму, чтобы быть в тонусе. Разумеется, если другая команда КХЛ не возьмёт его к себе из списка отказов в течение 48 часов, как и положено по регламенту», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Алексей Потапов провёл за «Трактор» семь матчей и результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 29 встречах, в том числе 15 из них в плей-офф, забросив одну шайбу. Вместе с командой форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина.