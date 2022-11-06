Американский легионер «Авангарда» оценил победу над «Витязем»

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст оценил победный матч с подмосковным «Витязем» (3:1) и рассказал о своей игре.

«Можно ли сказать, что в последнее время я нашёл свою игру? Я думаю, мы все играем в хороший хоккей. Это очень приятно и важно для меня забить гол, но более важно, что наша команда добивается побед. Нужно продолжать работать.



Почему «Авангард» был пассивен в третьем периоде по сравнению с первыми двумя? Да, действительно, нам удался отличный старт. В конце концов, мы выиграли, это главное», — сказал Бродхёрст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Бродхёрст в текущем сезоне за 27 сыгранных матчей за «ястребов» набрал 12 (4+8) очков. Следующий матч омичи проведут 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом».