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Овечкин после тренировки «Вашингтона» вышел на лёд с сыном

Овечкин после тренировки «Вашингтона» вышел на лёд с сыном
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, несмотря на ряд матчей, успевает проводить время с сыном Сергеем. Так, после одной из тренировок «столичных» российский нападающий вышел на лёд вместе с юным хоккеистом.

ВИДЕО.

Отметим, что в ночь с 5 на 6 ноября Овечкин побил очередной значимый рекорд НХЛ. Форвард забросил шайбу в ворота «Аризоны Койотс», она стала для него 787-й в карьере. Таким образом, он обошёл легендарного Горди Хоу по голам за один клуб.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.

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