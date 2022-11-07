Овечкин после тренировки «Вашингтона» вышел на лёд с сыном

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, несмотря на ряд матчей, успевает проводить время с сыном Сергеем. Так, после одной из тренировок «столичных» российский нападающий вышел на лёд вместе с юным хоккеистом.
Отметим, что в ночь с 5 на 6 ноября Овечкин побил очередной значимый рекорд НХЛ. Форвард забросил шайбу в ворота «Аризоны Койотс», она стала для него 787-й в карьере. Таким образом, он обошёл легендарного Горди Хоу по голам за один клуб.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.
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