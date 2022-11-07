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Свечников вплотную приблизился к 3-му месту в истории «Каролины» по числу пасов до 23 лет

Свечников вплотную приблизился к 3-му месту в истории «Каролины» по числу пасов до 23 лет
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 22-летнего форварда этот пас стал 126-м в североамериканской карьере. Таким образом, Свечников по этому показателю вплотную приблизился к третьему месту в истории «Харрикейнз» для игроков до 23 лет. Третью позицию занимает Сильвен Тарджон со 127 передачами. Больше только у Рона Фрэнсиса (260) и Себастьяна Ахо (142).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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