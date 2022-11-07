Нападающий «Трактора»: если бы был болельщиком, я бы купил абонемент на «Торпедо»

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов поделился мнением об игре «Нефтехимика» и «Торпедо».

«Нижегородцы играют на удивление здорово. А самое классное, что они стадион собирают. И неважно, какая команда – Челябинск, или ЦСКА, или Нижнекамск – я уверен, что с такой игрой там соберётся целый стадион. А это самое главное. На это приятно смотреть. Я даже могу сказать, что, если бы я был болельщиком, я бы, наверное, даже не билет, а абонемент на «Торпедо» купил», — сказал Потапов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Отметим, что съёмка проходила 1 октября. Потапов, являющийся воспитанником нижегородского «Торпедо», вчера, 6 ноября, был выставлен «Трактором» на драфт отказов. Хоккеиста пока никто не забрал.