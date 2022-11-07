Стали известны лучшие игроки 10-й недели чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила имена лучших игроков 10-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. На прошлой неделе прошли 27 матчей, в которых поучаствовали 516 игроков (33 стража ворот, 173 защитника, 310 форвардов). В среднем за встречу забрасывалось 4,89 шайбы.

Лучшим голкипером впервые в карьере стал хоккеист «Локомотива» Даниил Исаев, который одержал две победы в двух встречах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска (26 в среднем за матч), из которых он отразил 98,08%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Торпедо» Исаев сыграл «на ноль».



Лучшим защитником впервые в карьере признан Джозеф Душак («Динамо» Минск), набравший четыре (2+2) очка в трёх встречах недели. Душак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». Во встрече с ХК «Сочи» Душак стал автором победной шайбы, также на его счету три силовых приёма, два заблокированных броска и один отбор шайбы.



Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Владимир Ткачёв («Авангард»), набравший шесть (1+5) очков в трёх матчах недели. Также на его счету шесть силовых приёмов, три заблокированных броска и два отбора шайбы. Впервые Ткачёв был признан лучшим на 18-й неделе сезона-2019/2020. Владимир Ткачёв, выступающий сейчас за «Трактор», также дважды признавался лучшим форвардом недели.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Илья Иванцов («Северсталь»), набравший два (1+1) очка в двух матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «+2». Шайба во встрече с ХК «Сочи» стала для Иванцова дебютной в КХЛ.