Нападающий «Филадельфии» Анисимов вернулся к тренировкам после травмы

34-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Артём Анисимов приступил к тренировкам, сообщает журналист Билл Мельцер в своём «твиттере».

Напомним, в конце сентября форвард получил травму нижней части тела в предсезонном лагере, неудачно заблокировав бросок.

Прошлый сезон Анисимов провёл в ярославском «Локомотиве», где в 27 матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги набрал 19 (8+11) очков при показателе полезности «+6».

Артём был выбран на драфте НХЛ в 2006 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором раунде под общим 54 номером. За время своей заокеанской карьеры российский форвард играл, кроме «Рейнджерс», за клубы «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттаву Сенаторз», в которых суммарно провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Артём Анисимов является чемпионом мира 2014 года, обладателем серебряной медали 2015 года и обладателем бронзовой медали на чемпионате мира 2019 года.