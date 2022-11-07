«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Торпедо» в гостях

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» встречалось на своём льду с московским «Спартаком». Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Игоря Ларионова.

На третьей минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Максим Летунов с передачи Михаила Орлова.

На 16-й минуте третьего периода форвард москвичей Александр Хохлачёв одну шайбу отыграл. На 18-й минуте третьего периода форвард хозяев Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина забросил шайбу в пустые ворота москвичей.

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Следующий матч «Торпедо» проведёт 10 ноября дома с «Ак Барсом». «Спартак» 9 ноября отправится в гости к минскому «Динамо».