«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Торпедо» в гостях

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» встречалось на своём льду с московским «Спартаком». Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.
На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Торпедо» Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Игоря Ларионова.
На третьей минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Максим Летунов с передачи Михаила Орлова.
На 16-й минуте третьего периода форвард москвичей Александр Хохлачёв одну шайбу отыграл. На 18-й минуте третьего периода форвард хозяев Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Алексея Кручинина забросил шайбу в пустые ворота москвичей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» проведёт 10 ноября дома с «Ак Барсом». «Спартак» 9 ноября отправится в гости к минскому «Динамо».
- 7 ноября 2022
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:27
-
19:18
-
19:09
-
18:53
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:36
-
15:18
-
14:57
-
14:33
-
14:15
-
13:52
-
13:32
-
13:18
-
12:57
-
12:32