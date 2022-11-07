Главный тренер «Спартака» Миронов: из игры в игру делаем детские ошибки

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) и рассказал, как на команде сказалась отмена выходного дня.

«Хорошая, быстрая игра – соперник хорошо двигался. Но, опять же, из игры в игру делаем детские ошибки, которые приводят к отрицательному результату. Стараемся это искоренить, но пока не получается. Нельзя сказать, что ребята не стараются. Были моменты, но опять подводит реализация: три раза «два в один», два раза «один в ноль»… Не забиваем, поэтому получаем такой результат. Есть над чем работать – будем работать, не покладая рук и готовиться дальше. До этого было четыре проигрыша – поэтому здесь и «психология» играет роль. Надо как-то переломить эту «чёрную полосу». Игроки пытаются, стараются – может быть, даже стараются слишком много, а надо играть «от простого», просто и надёжно.



Первый гол – не вывели в меньшинстве первым касанием, второй гол — не вывели по борту шайбу из зоны и получили… Третий гол тоже «детский» — шесть на пять, и игрок на вбрасывании свободно выскакивает – такие вещи недопустимы, тем более в КХЛ. Такие ошибки и приводят к отрицательному результату. Где-то, может, и «психология». Я бы не сказал, что по движению выглядели хуже – первый период втягивались, во втором и третьем добавили, но не хватило. В третьем периоде стали играть более активно. Было задание после второго периода – идти, садиться на защитников, накрывать в «зоне», играть в давление. Создавали моменты, были контратаки «два в один», «один в ноль», но опять же реализация оставляет желать лучшего. Будем работать. Шэйну Принсу нужно несколько матчей, чтобы втянуться – он долго отсутствовал из-за травмы. Через игры нужно втянуться в игровой ритм, другого варианта нет. Будет играть сколько сможет и втягиваться через игры.



Отмена выходного нам помогла – это нисколько не сказывается на усталости. Тренировка была чисто тактико-техническая, для улучшения игры в средней зоне и в обороне, она особо не влияла на физическую форму. Состав у нас был, в принципе, оптимальный – всё, что есть. Мы работаем над своей игрой в большинстве, уделяем этому время, но пока другого нет. Ребята стараются, моменты есть, но шайба в ворота пока не идёт. Я бы не назвал хоккей «Торпедо» «советским». Он более агрессивный — прессинг по всей площадке, активное давление в нашей и в своей «зоне». Ребят предупреждали – знаем, как играет «Торпедо». Конечно, нужно принимать решения ещё до принятия шайбы, видеть, кому продлить и что с ней сделать. Да, чуть другой хоккей – играют не как все. Есть более системные команды, с игрой в «откат», с давлением — но «Торпедо» выбрало такой стиль игры, и это ничуть им не мешает», — приводит слова Миронова сайт «Спартака».

После пятого поражения подряд московский клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Спартак» проведёт 9 ноября в гостях с минским «Динамо».