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«Амур» расторг контракт с форвардом, не забросившим ни одной шайбы в 22 матчах чемпионата

«Амур» расторг контракт с форвардом, не забросившим ни одной шайбы в 22 матчах чемпионата
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«Амур» расторг контракт с нападающим Виктором Комаровым, сообщается в официальном телеграм-канале хабаровского клуба. Отмечается, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-4" и 31 минуте штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 13 минут 18 секунд.

Команда Вадима Епанчинцева располагается на последнем месте в Восточной конференции, набрав 20 очков в 25 матчах. Сегодня, 8 ноября, «Амур» на домашнем льду встретится с московским «Динамо», занимающим четвёртое место на Западе КХЛ. Начало встречи — в 12:00 мск.

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