Один из них в минувшем сезоне даже вошёл в пятёрку лучших снайперов сезона, забросив 22 шайбы в 49 матчах.

За что им платят деньги? 7 форвардов КХЛ, у которых до сих пор 0 голов в сезоне

Позади остались уже два месяца регулярного чемпионата, в течение которых команды успели провести от 24 до 28 матчей. Таким образом, из рекордного марафона КХЛ длиной 68 матчей сыграно уже больше трети, а некоторые из нападающих до сих пор не успели познать радость заброшенных шайб. «Чемпионат» представляет список известных форвардов КХЛ, не забросивших ни одной шайбы в сезоне.

Сразу акцентируем ваше внимание на двух важных нюансах – хоккеисты расположены в списке согласно продолжительности своих безголевых серий, и в список попадали только те нападающие, которые приняли участие в 50+ процентах от количества матчей, сыгранных их командами в сезоне. Поэтому вне материала остался тот же Данис Зарипов, проведший в «Ак Барсе» только 10 матчей в текущей регулярке.

н. Валентин Пьянов («Сибирь»)

0 голов в 28 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 17.38

Статистика 31-летнего форварда «Сибири» выглядит настоящей аномалией, учитывая, что нападающий не пропустил ни одного матча своей команды в нынешнем сезоне и входит в число её лидеров по проведённому времени на льду. Главный тренер «Сибири» продолжает доверять своему центрфорварду, щедро одаривая его игровым временем, но результата от нападающего дождаться пока никак не может.

Валентин Пьянов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Может быть, хоккеисту стоит попробовать снова прибегнуть к любимому трюку и произвести бросок сразу после выигранного вбрасывания? Валентин является едва ли не единственным игроком в истории хоккея, кому подобным образом удалось отличиться дважды в карьере на профессиональном уровне.

н. Никита Тертышный («Трактор»)

0 голов в 26 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 16.40

Челябинский «Трактор» на данный момент продолжает находиться вне зоны плей-офф, занимая только девятое место в Восточной конференции и являясь коллективом с одной из худших атак в лиге. Команда Анвара Гатиятулина забросила только 60 шайб в 27 матчах и занимает 16-е место в лиге по числу заброшенных шайб, и это при том, что некоторые из нижерасположенных команд ещё и сыграли меньше матчей, чем челябинцы.

Одним из главных провалов в нападении «Трактора» остаётся 24-летний Никита Тертышный, переживающий очень неприятное и тяжёлое время в своей карьере. В минувшем сезоне воспитанник челябинского клуба выдал просто прорывной сезон, настреляв 22 шайбы в 49 матчах, благодаря чему занял пятое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ.

Но в нынешнем сезоне бросок у Никиты не идёт от слова совсем. Самым неприятным аспектом для форварда является то обстоятельство, что сейчас очень легко связать его провал (и многие болельщики «Трактора» именно так и делают) с отъездом из лиги двух чешских форвардов – Томаша Гики и Лукаша Седлака – с которыми большую часть минувшего сезона россиянин провёл в одном звене. Дескать, уехали чехи, и набивать статистику стало намного сложнее. Во второй половине текущей регулярки Тертышный должен доказать, что является вполне самостоятельной фигурой и что его великолепный прошлогодний результат не был случайностью.

н. Кирилл Максимов («Барыс»)

0 голов в 23 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 13.02

Большую часть карьеры 23-летний форвард провёл в Северной Америке. Он выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Сагино Спирит» и «Ниагару Айсдогс», а затем дебютировал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». В сезоне-2020/2021 Максимов дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, забросив две шайбы в 16 матчах, а минувший сезон отыграл в Финляндии за «Юкурит».

Летом «Барыс» арендовал российского нападающего у армейского клуба и пока что вряд ли доволен осуществлённой сделкой. Экс-форвард системы «Эдмонтон Ойлерз» до сих пор не забросил ни одной шайбы, хотя и не может пожаловаться на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба Андрея Скабелки. В некоторых матчах игровое время форварда доходило до отметок в 18 и даже 20 сыгранных минут, но забить первый гол в сезоне у россиянина никак не получается.

н. Антон Шенфельд («Сибирь»)

0 голов в 21 матче при показателе полезности «-7» и среднем игровом времени 14.25

29-летний нападающий стал вторым игроком «Сибири» в этом рейтинге. По иронии судьбы именно в сочетании с вышеупомянутым Пьяновым Шенфельд оказался заявлен на сегодняшнюю игру новосибирской команды с «Автомобилистом». Воспитанник магнитогорского хоккея пополнил состав «Сибири» в минувшем сезоне в результате обмена из «Торпедо», где даже был капитаном команды.

Антон Шенфельд Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В Нижнем Новгороде Шенфельд выдал один из лучших сезонов в карьере, дважды подряд сумев добраться до отметки в 10 голов в регулярке. Но именно в «Торпедо» и начался спад в игре форварда, который и привёл его к обмену в Новосибирск. В наследство сибиряки получили большой контракт стоимостью в 30 млн рублей – и на эти деньги сейчас нападающий даже близко не играет.

н. Люк Локхарт («Куньлунь Ред Стар»)

0 голов в 19 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 17.30

Несмотря на то что «Куньлунь Ред Стар» на данный момент располагается за чертой кубковой восьмёрки в Западной конференции, китайская команда всё равно является одним из приятных сюрпризов первой трети регулярного чемпионата. Главному тренеру Грегу Айрленду удалось проделать очень большую работу и избавить российскую лигу от заведомого поставщика очков для других команд. Прогресс в результатах «Куньлуня» налицо – в прошлом сезоне китайцы набрали 25 очков в 48 матчах, сейчас же в их активе уже 23 балла после 28 встреч. А было бы и ещё больше, если б не такие поражения, как с минским «Динамо» (2:3), когда при ничейном счёте «драконы» пропустили решающий гол за секунду до сирены.

Положение «Куньлуня» в таблице могло быть лучше и в том случае, если бы некоторые из игроков команды действовали на ещё более высоком уровне. В первую очередь это касается 30-летнего форварда Локхарта, который в двух из трёх последних сезонов достигал отметки в 10 заброшенных шайб, а сейчас никак не может хотя бы однажды отличиться в официальной встрече. Центральный нападающий «драконов» проводит много времени на льду (больше 17 минут) и выигрывает свыше 54% вбрасываний, за что, очевидно, и сохраняет за собой стабильное место в составе, но от игрока его роли в команде всё-таки ждут заброшенных шайб.

н. Михаил Фисенко («Металлург» Магнитогорск)

0 голов в 19 матчах при показателе полезности «+3» и среднем игровом времени 11.29

К новому сезону 32-летний форвард начинал готовиться в московском «Динамо», в расположении которого опытный нападающий прошёл предсезонный сбор в Нижнем Новгороде и даже принял участие в нескольких контрольных матчах. Однако за несколько дней до старта регулярного чемпионата бело-голубые расстались с хоккеистом в целях оптимизации платёжной ведомости. Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов не мог гарантировать форварду стабильного места в составе в условиях очень достойного подбора центров, а держать в ротации игрока с высокой зарплатой динамовцы позволить себе не могли.

Михаил Фисенко Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Свободным агентом Михаил пробыл недолго, мгновенно трудоустроившись на родине, подписав контракт с «Металлургом». Снайперские способности никогда не относились к числу главных достоинств этого форварда, а в последнее время Фисенко и вовсе окончательно сосредоточился на чекерских функциях. В нашем рейтинге этот нападающий является единственным игроком, к статистике которого нет никаких вопросов, несмотря на ноль голов в сезоне. Михаил полностью справляется со своей ролью в «Магнитке» и получает свои деньги за качественную работу в четвёртом звене, являясь важным игроком в системе Ильи Воробьёва, а голы в уральской команде должны забивать совсем другие люди.

н. Дмитрий Воронков («Ак Барс»)

0 голов в 14 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 14.08

Немногим лучше «Трактора» дела в таблице идут у казанского «Ак Барса». Собственно, в течение последней недели именно эти клубы менялись ролями на Востоке КХЛ, сменяя друг друга на девятой строчке в таблице. Обладающая роскошным подбором исполнителей по меркам лиги команда Олега Знарка также демонстрирует очень невысокую результативность. Отсюда неудивителен тот факт, что и в её составе нашёлся известный игрок без голов в нынешнем сезоне.

22-летний Дмитрий Воронков никогда не относился к числу снайперов, но свои пять-шесть-семь шайб забрасывать всегда был в состоянии. Боевитый форвард, умеющий вести работу на чужом пятачке и дорабатывать отскоки от вратаря, обычно забивал именно такие голы. Но сейчас игра у Воронкова не получается. Несмотря на приличное игровое время и большое доверие от главного тренера, нападающий никак не может открыть счёт заброшенным шайбам. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что у Дмитрия есть оправдание плохой статистики: ведь половину матчей он пропустил из-за травмы и только недавно вернулся в состав «Ак Барса».

Другие известные форварды без голов в сезоне-2022/2023:

Андрей Стась («Трактор») – 0 голов в 24 матчах, Виталий Попов («Витязь») – 0 голов в 21 матче, Артём Демков («Спартак») – 0 голов в 21 матче, Владислав Цицюра (СКА) – 0 голов в 19 матчах, Владислав Ефремов («Динамо» Москва) – 0 голов в 19 матчах (сейчас травмирован), Кирилл Ураков («Торпедо») – 0 голов в 19 матчах, Павел Шэн («Адмирал») – 0 голов в 18 матчах, Никита Чибриков («Спартак») – 0 голов в 16 матчах, Артём Иванюженков («Сочи») – 0 голов в 15 матчах.