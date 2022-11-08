Овечкин сравнялся с Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном Ойлерз» (5:4) сумел продвинуться в одном из важнейших статистических показателей.
Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой и результативной передачей, сумел подняться на 18-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сравнявшись по набранным очкам с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. До этого россиянин занимал 19-ю строчку. На счету Александра стало 1423 (788+635) очков. Столько же у Кросби. Следующая цель Овечкина — Брайан Троттье (1425) — два очка.
При этом Овечкин (788) также сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от Горди Хоу (801) до 13 шайб, а от рекордсмена Уэйна Гретцки (894) – до 106.
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