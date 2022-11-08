Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»

Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Ещё одну шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Второй в матче дубль на свой счёт записал ещё один россиянин Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ. Кузнецов также записал на свой счёт две результативные передачи, одну из которых отдал именно на Овечкина. Примечательно, что во второй заброшенной Кузнецовым шайбе ему ассистировал Овечкин. Это единственный ассист Александра в матче.

В составе «Эдмонтона» забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, а также дубль на свой счёт записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Отметим, что заброшенная Овечкиным шайба позволила Александру сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён до 13 голов.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Строум – 18:15 (5x5)   2:0 Строум (Кузнецов, Густафссон) – 20:26 (5x4)   2:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 28:33 (4x4)   3:1 Кузнецов (Строум, Густафссон) – 32:25 (5x3)   3:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) – 34:10 (5x5)   4:2 Овечкин (Густафссон, Кузнецов) – 34:36 (5x4)   4:3 Драйзайтль (Хайман, Кейн) – 42:54 (5x5)   5:3 Кузнецов (Овечкин) – 58:09 (5x4)   5:4 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Макдэвид) – 58:54 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022