Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Дилан Строум. Ещё одну шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин (реализовал большинство). Второй в матче дубль на свой счёт записал ещё один россиянин Евгений Кузнецов, забивший свои первые голы в нынешнем сезоне НХЛ. Кузнецов также записал на свой счёт две результативные передачи, одну из которых отдал именно на Овечкина. Примечательно, что во второй заброшенной Кузнецовым шайбе ему ассистировал Овечкин. Это единственный ассист Александра в матче.

В составе «Эдмонтона» забивали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, а также дубль на свой счёт записал Райан Ньюджент-Хопкинс.

Отметим, что заброшенная Овечкиным шайба позволила Александру сократить отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён до 13 голов.