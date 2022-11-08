«Настройка всемирного уровня». НХЛ — о пасе Овечкина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на шикарный пас российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Нападающий отдал результативную передачу на Евгения Кузнецова по походу матча с «Эдмонтоном».

«Настройка всемирного уровня», — написано в официальном «Твиттере» НХЛ под видео с передачей Овечкина.

Напомним, за две минуты до конца третьего периода при игре в большинстве «Вашингтон» провёл быструю атаку — Овечкин исполнил роскошную передачу между ног, а Кузнецову оставалось из убойной позиции произвести бросок в касание.



Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4. Дубль и две результативные передачи в составе «Вашингтона» записал на свой счёт Евгений Кузнецов. Александр Овечкин ассистировал и отличился по разу.