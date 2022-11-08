Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В матче с «Эдмонтоном» (5:4) нападающий забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. После этого Овечкин сравнялся с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги всех времён. Теперь у нападающих по 1423 очка. Также Александр вышел на третье место среди вингеров по количеству матчей с двумя и более очками. Российский форвард 399-й раз за карьеру в НХЛ провёл такой матч.

Второй звездой дня признан защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, забивший победный гол в овертайме в матче с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ).

Третьей звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, отдавший две результативные передачи в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:1).