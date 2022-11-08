Лавиолетт поднялся на восьмую строчку по победам в НХЛ среди тренеров
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди тренеров, сообщает пресс-служба лиги.
После победы над «Эдмонтоном» (5:4) у Лавиолетта стало 723 победы, он опередил Алена Виньо с 722 победами в НХЛ.
Рекордсменом среди тренеров является Скотти Боумэн (1244). На втором месте находится Джоэль Кенневилль (969), на третьем — Барри Тротц (914).
«Вашингтон», одержав победу над «Эдмонтоном», прервал четырёхматчевую серию поражений. После 14 сыгранных матчей «кэпиталз» набрали 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» примут дома одного из принципиальных соперников — «Питтсбург Пингвинз». Начало матча запланировано в ночь на 10 ноября в 3:30 мск.
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