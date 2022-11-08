Кузнецов — о потрясающей передаче Овечкина: знал, что он сделает пас

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о роскошной передаче между ног от Александра Овечкина.

«Да, конечно, я знал, что он сделает пас и эта передача пройдёт», — цитирует Кузнецова RMNB.

Напомним, за две минуты до конца третьего периода при игре в большинстве «Вашингтон» провёл быструю атаку — Овечкин исполнил шикарную передачу между ног, а Кузнецов из убойной позиции отправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 14 сыгранных матчей «кэпиталз» набрали 14 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» примут дома «Питтсбург Пингвинз» (10 ноября в 3:30 мск).