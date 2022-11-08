Защитник «Вашингтона» Густафссон рассказал про отсутствие Орлова и Карлсона

Защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон прокомментировал отсутствие игроков обороны «столичного» клуба Дмитрия Орлова и Джона Карлсона.
Отсутствие Орлова было подтверждено непосредственно перед игрой с «Эдмонотом» (5:4). 31-летний российский хоккеист не играл с матча с «Аризоной» (2:3), когда он получил повреждение в первом периоде. Место Орлова, в том числе и в большинстве, занял швед Густафссон.
Ещё один игрок обороны «Вашингтона» Карлсон получил повреждение в первом периоде игры с «Нэшвиллом» (3:0). Его возвращение ожидается со дня на день.
«Карли [Карлсон] и Орли — важные игроки для нашей команды, и нам пришлось усилить свою игру, когда они выбыли. Думаю, что мы хорошо играли в последних четырёх играх, но сегодня в третьем периоде мы поработали лучше, и это стало большой победой для нас», — приводит слова Густафссона The Washington Post.
- 8 ноября 2022
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