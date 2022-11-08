Третьяк — об игре внука Максима: ему очень тяжело, приходится подчищать за защитниками

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру своего внука Максима Третьяка за ХК «Сочи».

«Единственное хорошо, он уже почти 80 матчей в КХЛ провёл — это большой опыт. Ему доверяют, и, конечно, ему очень тяжело, не отлажено взаимодействие с защитниками. Когда я пришёл в ЦСКА, у меня защитниками были [Виктор] Кузькин, [Александр] Рагулин. Они мне говорили: «Владик, ты только одну шайбу поймай — первую, а остальное мы подчистим».

А здесь ему приходится подчищать и подчищать. С другой стороны, ему повезло — он опыта наберётся, чем больше сложностей, тем быстрее растёшь. Самое главное, он нос не вешает, потому что в поражении очень тяжело жить, начинаешь в себе копаться, плюс смена тренера, нервозность в клубе, состав меняют. Это всё сказывается на работе коллектива, поэтому пожелаем ему стабильности», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Максим Третьяк в текущем сезоне провёл 18 игр, которых потерпел 16 поражений. Коэффициент надёжности у 26-летнего голкипера — 3,87. «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 сыгранных матчей.