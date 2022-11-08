Жамнов надеется, что Овечкин сможет обойти Хоу по заброшенным шайбам до конца 2022 года

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сказал, что рассчитывает на то, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет обойти Горди Хоу по количеству забитых голов в Национальной хоккейной лиге до конца 2022 года.
«Надеемся, что Овечкин сможет побить рекорд Хоу до конца 2022 года. Нет ничего нереального, всё возможно. Многое будет зависеть от самого Александра и от того, как команда в этом году будет играть.
Сможет ли «Вашингтон» побороться за победу в Кубке Стэнли в этом году? Опять же, всё возможно, но нужно смотреть, как команда будет проводить сезон, всё-таки они не очень удачно стартовали. Ближе к концу регулярки будет понятно, кто является главным претендентом на победу в Кубке. Плюс в НХЛ плей-офф всегда непредсказуем. Сейчас тяжело что-либо говорить по составу, у игроков могут быть травмы», — сказал Жамнов Metaratings.ru.
Сейчас в активе Овечкина 788 заброшенных шайб. До второго места Хоу осталось забить 13 голов, до рекорда Гретцки — 106 шайб.
- 8 ноября 2022
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