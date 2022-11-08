Овечкин обошёл легенду «Вашингтона» Оутса по числу матчей с 2+ очками за всю историю НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4).

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для капитана «столичных» эта встреча стала 399-й в карьере с 2+ очками. Таким образом, Овечкин вышел на 15-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав легенду «Вашингтона» и «Бостон Брюинз» Адама Оутса (398) и сравнявшись с Марком Рекки. Среди действующих игроков больше матчей с 2+ очками только у одного хоккеиста — Сидни Кросби. У канадского капитана «Питтсбург Пингвинз» таких встреч 425.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.