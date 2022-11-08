ESPN — о Кубке мира — 2024: один из самых больших вопросов — участие российских игроков

Журналистка ESPN Эмили Каплан поделилась сведениями о том, как обстоят дела с проведением Кубка мира — 2024.
«Было много оптимизма по поводу возвращения Кубка мира по хоккею в феврале 2024 года. Согласно многочисленным источникам, эта дата сейчас под угрозой смены, а сам турнир может быть перенесён. Мы должны узнать ответ к концу месяца. Эти выходные станут ключевыми, так как представители НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ и ИИХФ будут присутствовать в Торонто на церемонии, посвящённой включению хоккеистов в Зал славы, и ожидается, что они продолжат обсуждения и, надеемся, найдут ответы.
Однако, если решения не будут согласованы в ближайшее время, проведение турнира в феврале 2024 года станет нереалистичным. Логистика турнира сложная. Это произойдёт в межсезонье НХЛ. Ожидается, что в Европе пройдут матчи первого раунда; Северная Америка примет финальные раунды. Если НХЛ помогает организовать турнир, она хочет сделать это правильно.
Один из самых больших вопросов — участие российских игроков, поскольку спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине продолжается. ИИХФ запретила России участвовать в международных мероприятиях, но НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ надеялись, что смогут найти решение — например, разрешить российским спортсменам выступать под нейтральным названием или флагом. Однако некоторые страны-участницы заявили, что это не удовлетворит их, и выступили за то, чтобы российские игроки вообще не участвовали. Есть и другие нерешённые вопросы. Основные деловые партнёры ИИХФ также выразили беспокойство по поводу проведения турнира в середине сезона. И НХЛ всё ещё ведёт переговоры о правах на трансляцию в Северной Америке», — приводит слова Каплан ESPN.
- 8 ноября 2022
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