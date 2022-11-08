«Югра» расторгла контракт с 36-летним Паршиным. На его счету более 700 матчей в КХЛ

«Югра» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с 36-летним нападающим Денисом Паршиным.
Форвард заключил соглашение с ханты-мансийским клубом текущей осенью и в чемпионате ВХЛ успел сыграть шесть матчей. Всего Паршин забил один гол и отдал две результативные передачи при среднем игровом времени 17.05 и показателе полезности «-2».
Отметим, что нападающий начинал сезон в КХЛ, в «Нефтехимике». За восемь матчей он набрал одно (0+1) очко, после чего контракт с ним был расторгнут. В активе нападающего 707 встреч в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 405 очков: забросил 182 шайбы и отдал 223 результативные передачи. Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).
- 8 ноября 2022
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