Густафссон — о голе Овечкина: «Эдмонтон» не мог насильно удержать парня рядом с Ови

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Эрик Густафссон поделился мнением о голе капитана команды Александра Овечкина в большинстве в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

«Все знают, что Овечкин на льду, и его всё время пытаются прикрыть. Так что мне дают либо свободное пространство для броска, либо возможность отдать пас Кузнецову. Но мы хорошо перемещали шайбу по зоне, так что они не могли насильно удержать парня рядом с Ови всё это время. Что ж, вон он получил шайбу — вы знаете, что происходит, когда шайба оказывается на его крюке», — приводит слова Густафссона журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Новость по теме Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в домашних играх, сравнявшись с Халлом