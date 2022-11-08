«Автомобилист» нанёс «Северстали» восьмое поражение в девяти матчах

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Первые два периода завершились без голов. На 46-й минуте Давид Думбадзе с передачи Николая Тимашова вывел череповчан вперёд. Через 80 секунд Стефан Да Коста подловил рикошет и точно бросил, сравняв счёт. Спустя ещё ровно 80 секунд Давид Думбадзе оформил дубль. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гуслистов и Робин Пресс. На 59-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. В овертайме он оформил дубль, принеся победу своей команде.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Северсталь» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 10 ноября.