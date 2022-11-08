«Родион не может тренироваться». Агент Амирова рассказал о состоянии хоккеиста

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» и «Торонто Мэйпл Лифс» Родиона Амирова, на своей странице в «Твиттере» рассказал о состоянии своего клиента.
«Родион Амиров вернулся домой и находится со своей семьёй. К сожалению, в данный момент Родион не может тренироваться, так как проходит лечение. Мы хотим поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» и «Салават Юлаев» за невероятную поддержку и готовность сделать всё самое необходимое для комфорта Родиона», — говорится в сообщении.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
- 8 ноября 2022
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