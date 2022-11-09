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Тренер «Миннесоты»: перед удалением Капризова толкали в спину и били. Это жёстко

Тренер «Миннесоты»: перед удалением Капризова толкали в спину и били. Это жёстко
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон остался недоволен действиями арбитров в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (0:1). Специалист считает, что судьи пропустили несколько нарушений на игроках «дикарей». В середине встречи матч-штраф получил российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за удар по лицу клюшкой защитника «Кингз» Дрю Даути.

«Это жёстко, да? Очевидно, что он один из лучших игроков в НХЛ. Он всё время владеет шайбой, и в прошлом году он по своему умению зарабатывать на себе удаления входил в топ-5 лиги. Гарантирую вам, сейчас этот показатель намного ниже.

Даже перед его удалением его толкают в спину и бьют. Он раздосадован, так? Мы все раздосадованы, потому что об этом не позаботились. Надеюсь, Кирилла не дисквалифицируют. Насколько мы видели, Капризов ударил Даути крагой. Так мы это видим.

У нас было только одно большинство. Как насчёт пары большинства для нашей команды? Послушайте, ну одно большинство. Вы смеётесь? И это было формальное удаление. Невероятно. Мы не хотим ныть. Но это просто смешно, что у нас было только одно большинство, и то за то, что нашего парня придержали у скамейки штрафников. Ну спасибо. В конце нас били. Мы пытаемся забить, пытаемся что-то делать, а свистка нет. Никаких удалений», — сказал Эвасон на пресс-конференции по окончании матча.

В прошедшем матче «дикари» получили три малых штрафа и один большой, тогда как хоккеисты хозяев удостоились лишь двумя штрафными минутами.

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