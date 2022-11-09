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Голкипер «Миннесоты» Флёри: уверен, Капризов не намеревался вот так попасть Даути по лицу

Голкипер «Миннесоты» Флёри: уверен, Капризов не намеревался вот так попасть Даути по лицу
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри выразил мнение, что российский нападающий Кирилл Капризов не хотел попасть по лицу защитнику «Лос-Анджелеса» Дрю Даути в матче с «Кингз» (0:1).

«В игре было много эмоций. Уверен, Кирилл не намеревался вот так попасть Даути по лицу. Все хотели выстоять в этом удалении ради него. Он так здорово играет за нашу команду», — цитирует вратаря TwinCities.

Напомним, на 35-й минуте матча российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рубанул клюшкой наотмашь по лицу звёздного защитника «королей» Дрю Даути. После видеопросмотра судьи выписали россиянину большой и дисциплинарный до конца игры штрафы. «Лос-Анджелес» не смог реализовать пятиминутное большинство.

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