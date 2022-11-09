Капитан «Сент-Луиса» — о серии поражений клуба: я должен быть лидером команды

Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли считает, что игроки команды недостаточно хорошо выполняют задание тренерского штаба, что привело к восьмому поражению подряд в матче с «Филадельфией» (1:5).
«Мы должны изменить свою игру, учиться на ошибках. Тренерский штаб работает отлично, всё упирается в наше исполнение на льду. У меня нет ответа, почему так происходит. Мы просто недостаточно хороши. Вина лежит на всех нас.
Я должен быть лидером команды, но делаю недостаточно для победы. Нужно делать гораздо больше. Я не готов обсуждать это. Просто то, что я сейчас делаю, не работает», – цитирует капитана «блюзменов» официальный сайт лиги.
О’Райлли в текущем сезоне провёл 11 матчей и набрал два (2+0) очка при показателе полезности «-12». «Блюзмены» делят последнее место в общей таблице лиги с «Коламбусом».
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