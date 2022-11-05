Одна из самых русских команд НХЛ падает на дно. Проблемы «Сент-Луиса» — не в хоккее

К нашим форвардам претензий меньше, чем к другим, но это не спасает «блюзменов» от последнего места в дивизионе.

При анализе стартовых матчей «Сент-Луиса» в голове возникает классическая цитата из «Брата-2»: «Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины». Грубо, но идеально описывает то, что происходит с командой, которая прямо сейчас идёт последней в дивизионе, забивает меньше всех в НХЛ и имеет серию из шести поражений с общим счётом 10-30.

В межсезонье представить себе такую атакующую немощь «Блюз» было нельзя. В прошлом сезоне у «Сент-Луиса» было девять форвардов, забросивших 20+ шайб. Это уникальная глубина состава, даже у «Эдмонтона» Гретцки или у «Детройта» с будущими членами Зала славы в четвёртом звене не было такого. И ведь нельзя было сказать, что кто-то из этой девятки прыгнул сильно выше головы: разве что от Ивана Барбашёва не ждали 60 очков, но прорывного сезона ожидали очень давно. Ну а прямо сейчас больше «Блюз» забивает даже «Аризона».

Весной «Сент-Луис» был командой, доставившей будущим чемпионам из Денвера больше всего проблем. Большинство звёздных форвардов в команде Крэйга Берюбе прекрасно умеют защищаться, и их самоотверженная игра в форчеке и отработка назад помогали притормозить «Колорадо». Как известно, помешала травма Джордана Биннингтона, который в плей-офф внезапно набрал шикарную форму.

Серия «Колорадо» — «Сент-Луис» Фото: AP/ТАСС

Больших потерь летом в составе не было. Да, ушёл Дэвид Перрон — но его путешествия из Сент-Луиса и обратно давно стали трансферным аттракционом НХЛ, никому не привыкать. Тем более на деньги, которые занимал снайпер, клуб подписал опытного защитника Ника Ледди: в концовке сезона он здорово вписался в состав и закрыл слегка провисающую позицию в обороне. Кроме того, тренерский штаб покинул работавший с атакой Джим Монтгомери, ставший новым шефом «Бостона».

Летом клуб воспринимался не как главный претендент на чемпионство, но в группе из трёх-четырёх основных преследователей дуэта фаворитов. Математическая модель FiveThirtyEight давала клубу 78% шансов на выход в плей-офф и 6% на чемпионство — это шестой результат в НХЛ. Два эксперта Sportsnet предсказали клубу первое место дивизиона (все остальные поставили на «Колорадо»), и ни один не посчитал, что «Блюз» станут командой, которая разочарует.

Первые матчи подтвердили эти прогнозы, команда Берюбе стартовала с трёх побед подряд. Третьим матчем была игра с «Эдмонтоном», и «Сент-Луис» просто образцово-показательно задушил Макдэвида и Ко, сыграв скучновато, но максимально эффективно. «Блюзмены» выигрывали почти все единоборства, вязали соперника, но при этом удалились лишь раз и не дали развернуться лучшей спецбригаде лиги. Однако через два дня после почти идеальной игры началась серия поражений, которая продолжается до сих пор.

Первое, что заметно — чудовищная статистика лидеров. У Райана О’Райлли, приход которого в команду летом 2018-го во многом стал ключевым кирпичиком для чемпионской команды, за девять матчей лишь одно очко и дикие для обладателя «Селке» «-12» в полезности. Это худший старт в карьере РОРа, и капитан «Блюз» занимается самокритикой: «Прямо сейчас я абсолютно ужасен, почти ничего не делаю на льду. Прямо сейчас я должен бороться за место в этой лиге и стараться гораздо больше».

Джордан Кайру (в центре) Фото: AP/ТАСС

Кроме того, в межсезонье пара молодых лидеров «Блюз» — Роберт Томас и Джордан Кайру — подписала идентичные восьмилетние контракты общей суммой на $ 65 млн. Они последовали после лучших сезонов в карьере двух хоккеистов: оба набрали больше очка за игру. И если Томас ещё как-то продуктивен на старте сезона, то «-15» Кайру — это худший результат в лиге. «Сент-Луис» пропустил 29 шайб в равных составах, и Джордан находился на льду во время 18 из них!

При этом при заключении контракта местные журналисты в очень гладеньких формулировках давали информацию о том, что далеко не все ветераны команды довольны тем, что Кайру получил такой контракт — якобы он не успел себя достаточно проявить. Критике подвергается и игра Джордана в обороне, и его общая преданность хоккею — как выразился один из болельщиков «Блюз» в соцсетях: «Глядя на Кайру, видишь паренька, который просто хочет получать большие деньги, а в межсезонье играть в Fortnite».

Конечно, разочаровывает и вратарская бригада. Вилле Хуссо провёл в прошлом году отличную регулярку, но провалился в плей-офф — летом финн отправился в «Детройт», где на старте сезона неплох. В «Блюз» остался Биннингтон, у которого пока меньше 88% сейвов и уже почти ставшие привычными психозы.

А как поживает многочисленная русская диаспора? Владимир Тарасенко, как говорят местные журналисты, так и не снимал запроса на обмен. Теперь остаётся гадать, произойдёт ли трейд в условиях, когда Владимир по истечении контракта летом вряд ли останется в штате Миссури. Однако в чисто хоккейном плане к нему претензий меньше, чем к остальным — он лучший бомбардир команды среди форвардов.

Владимир Тарасенко Фото: AP/ТАСС

Иван Барбашёв, несмотря на упавшую продуктивность в атаке, является единственным форвардом «Блюз» с положительным показателем полезности. Павел Бучневич вылетел после первого же матча сезона, но недавно вернулся в состав, и их звено с Томасом и Тарасенко пока второе в команде по показателям продвинутой статистики. А вот к местным претензий пока куда больше.

Обычно такие провалы случаются по нехоккейным причинам — вспоминая первые игры сезона, команда просто не может разучиться играть за два дня. И в этом плане от генменеджера Дага Армстронга можно ждать жёстких решений: в прошлые годы он недрогнувшей рукой менял лидеров на дедлайне и увольнял тренеров. Сейчас ГМ публично выразил вотум доверия Берюбе — и в команде вряд ли найдётся игрок, который может чувствовать себя в безопасности.

«Сент-Луис», как известно, в такой ситуации уже бывал — все помнят, как календарный 2018-й команда заканчивала на последнем месте в лиге, а потом выиграла Кубок Стэнли. Правда, что тогда, что сейчас более сенсационным было именно последнее место команды, которую оценивали куда выше. Четыре года назад ситуацию помогли изменить отставка тренера и внезапная форма Биннингтона в воротах. Появится ли такой же мощный рычаг для изменений сейчас?