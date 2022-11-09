«Каролина» вызвала голкипера Кочеткова из АХЛ из-за травмы основного вратаря на тренировке

Клуб Национальной Хоккейной Лиги «Каролина Харрикейнз» вызвал из АХЛ российского голкипера Петра Кочеткова, сообщает пресс-служба «ураганов».

Основной вратарь команды Фредерик Андерсен получил травму на тренировке команды во вторник. Ожидается, что Кочетков станет сменщиком Антти Раанты в предстоящем матче с «Флоридой Пантерз».

В июне этого года Кочетков стал обладателем Кубка Колдера. «Чикаго Вулвз» в финальной серии плей-офф АХЛ одержал уверенную победу над «Спрингфилд Тандербёрдз» (фарм-клуб «Сент-Луиса») со счётом 4-1. «Вулвз» стали чемпионами АХЛ в третий раз в своей истории (ранее они добивались успеха в 2002 и 2008 году).



Кочетков сыграл в плей-офф шесть матчей и одержал пять побед при двух шат-аутах (95,0% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности). В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а так же провёл четыре матча в плей-офф против «Бостон Брюинз».