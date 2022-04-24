Сказка вратаря Кочеткова: не верил в себя, мучился в СКА, а теперь восхищает «Каролину»

Одним из главных героев хоккейного вечера в Северной Америке стал российский вратарь Пётр Кочетков. 22-летний голкипер «Каролины» провёл свой дебютный матч в НХЛ – и выиграл его. Кочетков отразил 17 из 19 бросков в исполнении хоккеистов «Нью-Джерси». До 56-й минуты «Харрикейнз» уступали соперникам со счётом 0:2, но смогли отыграться и добились победы в овертайме.

Кочетков оказался лишь четвёртым вратарём в истории «Каролины», которому удалось выиграть свой первый матч в лиге. Предыдущий голкипер с таким же достижением – заливщик льда Дэвид Эйрс. В 2020 году он встал в ворота «Ураганов» после того, как оба штатных вратаря команды получили травмы. 42-летний на тот момент Эйрс отразил восемь бросков и превратился в мишень для комплиментов от игроков НХЛ и журналистов.

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Теперь внезапная слава настигла Кочеткова. После финальной сирены он не смог спокойно покинуть площадку – партнёры в буквальном смысле окружили его вниманием.

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В раздевалке Петра отметил и главный тренер «Каролины». «Парни, вы подарили ему крутое воспоминание», – сказал Род Бриндамор, улыбаясь Кочеткову. «Большой камбэк, пацаны, спасибо вам!» – отреагировал сам вратарь – и раздевалка взорвалась торжествующими воплями.

Пётр Кочетков Фото: nhl.com

«Это больше, чем просто мой гол, – сказал автор победной шайбы Сет Джарвис. – Хотелось сделать это для Кочеткова, чтобы он выиграл, он так здорово играл за нас весь матч. То, что удалось забить для него, делает этот гол гораздо слаще».

«Он был потрясающим. Это было непросто для него – приехать сюда, не зная английского. Но он был потрясающим. Мы счастливы, что смогли завоевать эту победу для него. Это будет великолепное воспоминание для него», – цитирует официальный сайт «Каролины» нападающего команды Нино Нидеррайтера.

Нынешний сезон Кочетков начал в 11 тыс. километров от Каролины. Пётр провёл 23 матча за нижегородское «Торпедо», а в феврале, когда сезон для команды закончился, отправился в США. Здесь россиянин одержал 13 побед в 15 играх за «Чикаго Вулвз» из АХЛ и удостоился вызова в «Харрикейнз».

Место в кольце из ликующих игроков «Каролины» досталось Кочеткову с большим трудом, хотя изначально его перспективы за океаном оценивались высоко. В 2019 году «Каролина» выбрала вратаря во втором раунде под общим 36-м номером и ждала его у себя как можно раньше.

Вероятно, «Кейнс» впечатлило выступление Кочеткова на МЧМ-2019. Голкипер никогда не привлекался в сборные, но убедил в своей ценности Валерия Брагина и попал в состав, а домой вернулся с призом лучшему вратарю турнира.

Выдающийся международный дебют Кочеткова заинтересовал и СКА. Петербуржцы быстро оформили сделку по его переходу из «Сочи». Но в насыщенной кадрами системе Пётр безнадёжно увяз. В следующем после МЧМ сезоне он сыграл лишь шесть матчей в КХЛ, второго шанса на демонстрацию способностей не получил – и осел в глубоком резерве. Вскоре в СКА окончательно разочаровались в Кочеткове – сначала отправили в скрытую аренду в «Витязь», а затем полностью передали права «Торпедо».

Пётр Кочетков Фото: nhl.com

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец в интервью сайту КХЛ отмечал, что вратарь плохо готов физически: «В «Витязе» же нужно постоянно вытаскивать шайбы, быть начеку в любой момент. Кочетков оказался не готов к такой нагрузке, плюс проблемы со здоровьем – потянул пах».

В том же интервью Кравец допустил, что после триумфального МЧМ у Кочеткова могло сложиться неправильное мнение о себе: «Возможно, после турнира он подумал, что будет первым вратарём и всё у него сразу получится».

Однако сам голкипер объяснял психологические трудности противоположным образом: «Лучше бы она [звёздная болезнь] была. Вместо того чтобы стать поспокойнее и увереннее в себе, я начал перетренировываться. Загонял себя разными мыслями. Повторял себе: «Надо работать, работать, работать». Взяли в СКА – значит, надо соответствовать. Была своего рода гиперответственность. Может, если небольшую корону бы надел, было бы полегче».

Кочеткову удалось подавить гиперответственность и другие «загоны», но теперь перед голкипером встаёт новый спортивный вызов. Кажется, одноклубники делают всё, чтобы демоны прошлого к Петру не вернулись.