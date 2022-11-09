«Кирилл был подавлен». Даути высказался о грубом ударе Капризова по лицу

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов ударил хоккеиста «королей» крагой, в которой держал клюшку.

«Не думаю, что он ударил меня своей перчаткой. Я не уверен, я не видел повтора, но, похоже, он ударил клюшкой. Имею в виду, что он намеревался — я почти уверен — ударить клюшкой. Я с усердием играл с ним прямо перед моментом, когда он это сделал, так что он был подавлен — и такое случается», — приводит слова Даути The Athletic со ссылкой на Forum Report.

Отметим, что эпизод произошёл на 35-й минуте встречи при счёте 0:0. Капризов за этот удар получил удаление до конца матча. «Миннесота» в итоге уступила — 0:1.