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Российский защитник «Вашингтона» Алексеев сыграет первый матч сезона с «Питтсбургом»

Российский защитник «Вашингтона» Алексеев сыграет первый матч сезона с «Питтсбургом»
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев проведёт свой первый матч в сезоне с «Питтсбург Пингвинз», сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что начало нового регулярного чемпионата НХЛ игрок обороны пропустил из-за операции на левом плече. Она состоялась в июне 2022 года. «Вашингтон» отправлял Алексеева в АХЛ, чтобы он набрал игровую форму. В четырёх встречах нынешней регулярки Американской хоккейной лиги россиянин набрал 1 (0+1) очко.

Напомним, в прошлом сезоне российский защитник сыграл одну встречу за «Вашингтон», не отметившись результативными действиями. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» — «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три встречи и отдал одну голевую передачу. В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.

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