Кравец: «3 на 5» сложно не пропустить. Но никакой паники у игроков «Авангарда» не было

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после матча с «Металлургом» поделился мнением о первом голе магнитогорцев, забитом при двойном численном большинстве. Через 30 секунд омичи пропустили вторую шайбу.

«Три на пять» сложно не пропустить. Ребята старались, но не получилось. Две пропустили, это немножко действует на нервы, но это хоккей, здесь побеждают сильные характером. Никакой паники не было, ребята понемногу отодвинули игру и забили.



Мой жест после финальной сирены? Просто показалось, что где-то можно было увидеть и что-то другое, когда люди ловят рукой шайбу. Это не жест, это эмоции. Никаких жестов», — сказал Кравец после матча.

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