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Макдэвид: когда речь заходит об Ови, ты знаешь, что будешь получать в каждом матче

Макдэвид: когда речь заходит об Ови, ты знаешь, что будешь получать в каждом матче
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мыслями о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и лидере «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Вот смотришь на такого парня, как Сид, который, я думаю, несколько раз немного менял свою игру, и думаешь: это просто невероятно. И, очевидно, когда речь заходит об Ови, ты знаешь, что будешь получать в каждом матче. Я так впечатлён тем, что сделали эти двое за долгое время своих карьер и что продолжат делать. Потрясающе наблюдать за этим», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в ночь с 9 на 10 ноября «Вашингтон» примет «Питтсбург». Сейчас на счету Овечкина и Кросби одинаковое количество очков — по 1423. Они делят 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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