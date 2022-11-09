Агент Зайцева объяснил, почему «Оттава» выставила его клиента на драфт отказов

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий в НХЛ интересы защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировал тот факт, что его клиента выставили на драфт отказов.



«У Никиты Зайцева гарантированный односторонний контракт НХЛ на следующие два года и $ 9 млн. То, что сейчас происходит — его выставление на драфт отказов «Оттавой» — это чисто бумажная работа, не более того. Сегодня Никита тренировался, завтра у него аналогичные планы. Ничего не изменится», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 9 ноября, стало известно, что клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» выставил 31-летнего российского защитника Никиту Зайцева на драфт отказов.