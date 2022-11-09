Стало известно, на сколько выбыл Эвандер Кейн из-за глубокого пореза руки

«Эдмонтон Ойлерз» добавил нападающего Эвандера Кейна в список долгосрочно травмированных. Об этом сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».

Ожидается, что форвард пропустит около трёх-четырёх месяцев. Кейн получил тяжёлую травму — у него глубокий порез руки. «Эдмонтон» вызвал из АХЛ российского нападающего Клима Костина и Маттиаса Янмарка.

Напомним, в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после силового приёма со стороны игрока соперника Эвандер Кейн упал на лёд. В этот момент проезжавший рядом нападающий «Тампы» Пэт Марун коньком наехал на руку Кейна. У канадца хлынула кровь, и он в спешке бросился за медицинской помощью к скамейке запасных.