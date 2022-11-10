«Флорида» всухую переиграла «Каролину» в домашнем матче

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:0.



Первый гол хозяев пришёл на 10-ю минуту матча. Отличился Ник Казинс после передач Брэндона Монтура и Сэма Беннетта. Второй гол состоялся только на 51-й минуте игры. Теперь шайбу забросил Александр Барков. Картер Вераге и Брэндон Монтур отдали голевые передачи. Итоговый счёт на табло установил Беннет за шесть секунд до сирены.



Примечательно что в матче принимал участие единственный российский хоккеист. Нападающий гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился и заработал коэффициент полезности «0». На льду он провёл 17 минут и 14 секунд.



В запасе у каждой из команд был российский голкипер. У «Флориды» – Сергей Бобровский, а у «Каролины» – Пётр Кочетков.